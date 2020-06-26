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На западе Украины произошло два землетрясения

Новости » Происшествия     26.06.2020 - 11:22
На западе Украины произошло два землетрясения
Фото: землетрясение (flickr.com)

Эпицентры землетрясений находились на глубине около 5 километров

В Закарпатской области за сутки произошли два землетрясения. Подземные толчки были зафиксированы в Тячевском и Иршавском районах.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Как сообщается, первое землетрясение было магнитудой 1,1 балла, а второе, магнитудой 2,3 балла. Эпицентры землетрясений находились на глубине около 5 километров.

Однако, интенсивность подземных толчков была ниже предела чувствительности людей, то они не несли никакой угрозы.

Отметим, сейчас в западных областях образовался сильный паводок. Людям затопило дома и целые улице. Уровень воды в реках поднялся на несколько метров.

Напомним, наводнение, которое накрыло город Черновцы, полностью разрушило аварийный мост между Маршицями и Лункой.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области улучшается ситуация с паводками.

Отметим, правительство планирует выделить более 1 миллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнений.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины землетрясение
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