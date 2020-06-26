На западе Украины произошло два землетрясения

Эпицентры землетрясений находились на глубине около 5 километров
В Закарпатской области за сутки произошли два землетрясения. Подземные толчки были зафиксированы в Тячевском и Иршавском районах.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Как сообщается, первое землетрясение было магнитудой 1,1 балла, а второе, магнитудой 2,3 балла. Эпицентры землетрясений находились на глубине около 5 километров.
Однако, интенсивность подземных толчков была ниже предела чувствительности людей, то они не несли никакой угрозы.
Отметим, сейчас в западных областях образовался сильный паводок. Людям затопило дома и целые улице. Уровень воды в реках поднялся на несколько метров.
Напомним, наводнение, которое накрыло город Черновцы, полностью разрушило аварийный мост между Маршицями и Лункой.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области улучшается ситуация с паводками.
Отметим, правительство планирует выделить более 1 миллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнений.
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Автор: Анастасия Рокитна