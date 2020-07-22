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На Алясці стався потужний землетрус, є небезпека цунамі

Аляска, Середа 22 липня 2020 11:41
На Алясці стався потужний землетрус, є небезпека цунамі
Фото: землетрус (twitter.com/SvrTroposphere)
Автор: Анастасия Рокитна

Магнітуда землетрусу була 7,8 балів

На Алясці (США) стався землетрус силою 7,8 бала. Опубліковано попередження про цунамі.

Про це повідомляє CNN.

Землетрус стався приблизно у 96 кілометрах (60 милях) на південний схід від віддаленого населеного пункту Перривілл. Можливе цунамі у межах 300 кілометрів.

Землетрус стався на глибині приблизно у 12 км (8 миль).

Нагадаємо, у червні в результаті землетрусу біля мексиканського штату Оахака загинули четверо людей.

Тоді після землетрусу оголосили про загрозу цунамі для Мексики, Гондурасу, Сальвадору і Гватемали.

Також повідомлялось, що потужний землетрус силою в 7,4 бала стався на північному сході Нової Зеландії.

Крім того, у Закарпатській області за добу сталися два землетруси, підземні поштовхи були зафіксовані в Тячівському та Іршавському районах.

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