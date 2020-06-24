Возросло число жертв землетрясения в Мексике

Фото: последствия землетрясения (Instagram/politico.sr)

Под завалами нашли еще трех человек

Число погибших жителей мексиканского штата Оахака вследствие землетрясения возросло до четырех. Ранее было известно об одной жертве.

Об этом сообщает геологическая служба США.

Магнитуда 7,5 была примерно - именно такой силы были подземные толчки

Первого погибшего обнаружили в городе Крусесита. Позже под завалами и разрушениями, которые последовали за землетрясением, нашли еще три тела.

Кроме того, из-за подземных толчков были повреждены дороги, линии электропередач, больницы, несколько церквей.

Напомним, очаг землетрясения залегал на глубине 12 км, а после землетрясения объявили об угрозе цунами для Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.

Ранее в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4.

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Автор: РБК-Украина