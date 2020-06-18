В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Фото: сейсмическая активность (flickr com tonyjcase)

Сила толчков составила 7,4 балла

Мощное землетрясение силой в 7,4 балла произошло на северо-востоке Новой Зеландии. Эпицентр залегал на глубине 33 километров к югу от островов Кермадек.

Об этом сообщает Daily Mail.

Система оповещения о цунами в Тихом океане предупредила, что опасные волны могут возникнуть в пределах 300 км от эпицентра землетрясения.

Фото: месторасположение эпицентра землетрясения (theweathernetwork.com)

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что прибрежные районы могут испытывать "сильные и необычные течения, а также непредсказуемые волны". Самой Новой Зеландии цунами не угрожает.

Новую Зеландию трясет не впервые. Сегодняшнее з емлетрясение произошло спустя всего несколько дней после предыдущего. 16 июня в заливе Изобилия произошло землетрясение силой 5,1 балла, глубина залегания толчков была 28 километров.

А месяц назад землетрясение произошло во время прямого эфира премьер-министра страны Джасинды Ардерн, тогда сила подземных толчков составила 5,8 баллов.

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Автор: Роман Калиниченко