В Мексике произошло мощное землетрясение, есть жертва

В стране объявили угрозу цунами
Мощное землетрясение силой в 7,7 балла произошло в Мексике. Эпицентр находился в 131 км к юго-востоку от города Оахака-де-Хуарес (штат Оахака).
Об этом сообщает Express.
Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км. Толчки ощутили и жители столицы Мехико.
"Это продолжалось примерно минуту, становясь все сильнее и мягче. Животные немного запаниковали", - сообщил очевидец.
После землетрясения было объявлено об угрозе цунами для Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.
О жертвах и пострадавших пока не сообщалось.
Губернатор южного штата Оахака сообщил, что в результате землетрясения погиб один человек, еще один получил травмы.
Breaking: Video shows the ground moving during magnitude 7.4 earthquake in Oaxaca, Mexico. pic.twitter.com/OZzB3ejicU— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 23, 2020
Earthquake in Mexico City- still occurring - not sure where epicenter is nor if there is any real damage pic.twitter.com/KDAou9YhPG—
Напомним, ранее в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: РБК-Украина