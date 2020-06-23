ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Мексике произошло мощное землетрясение, есть жертва

Новости » Происшествия     23.06.2020 - 19:09
В Мексике произошло мощное землетрясение, есть жертва
Фото: землетрясение (pixabay.com)

В стране объявили угрозу цунами

Мощное землетрясение силой в 7,7 балла произошло в Мексике. Эпицентр находился в 131 км к юго-востоку от города Оахака-де-Хуарес (штат Оахака).

Об этом сообщает Express.

Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км. Толчки ощутили и жители столицы Мехико.

"Это продолжалось примерно минуту, становясь все сильнее и мягче. Животные немного запаниковали", - сообщил очевидец.

После землетрясения было объявлено об угрозе цунами для Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.

О жертвах и пострадавших пока не сообщалось.

Губернатор южного штата Оахака сообщил, что в результате землетрясения погиб один человек, еще один получил травмы.

Напомним, ранее в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины землетрясениеМексика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь