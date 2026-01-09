ua en ru
"Альянс служит США": во Франции заговорили о выходе из НАТО

Франция, Пятница 09 января 2026 17:47
UA EN RU
"Альянс служит США": во Франции заговорили о выходе из НАТО Фото: французский депутат Клеманс Гетте (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Во Франции левые политические силы инициировали резолюцию о поэтапном выходе из НАТО, заявив, что Альянс якобы служит интересам США, а не Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Клеманс Гетте(Clémence Guetté) в соцсети Х, которая является депутатом Национального собрания Франции от левого движения La France insoumise (LFI).

В своем заявлении Гетте подчеркнула, что НАТО, по ее мнению, потеряло оборонительный характер и превратилось в инструмент внешней политики США, все чаще втягивает европейские страны в конфликты за пределами международного права.

Свою позицию она обосновала действиями США, такими как "похищение главы государства в Венесуэле", поддержка Израиля, угрозы Гренландии и "бомбардировки народов", которые, по ее мнению, нарушают международное право.

"Больше чем когда-либо, поднимается вопрос участия Франции в Организации Североатлантического договора, военном альянсе, возглавляемом и обслуживающем США. Я предлагаю резолюцию относительно запланированного выхода из НАТО, начиная с вопроса его объединенного командования", - написала она.

Предложенная резолюция предусматривает поэтапный выход Франции из Альянса, начиная с прекращения участия в его интегрированном военном командовании. Левые политики аргументируют это необходимостью возвращения Франции к "стратегическому суверенитету" и формированию независимой европейской системы безопасности.

Правительство Франции пока официально не поддержало предложение, но признало, что дебаты вокруг роли НАТО в Европе становятся все более острыми.

Ожидается, что в ближайшее время резолюция будет вынесена на обсуждение в парламенте, где она может стать катализатором более широкой дискуссии о будущем французской и европейской безопасности.

Напомним, что Франция стала членом Организации Североатлантического договора (НАТО) в 1949 году, то есть с момента основания Альянса.

Однако недавно президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что США постепенно отворачиваются от отдельных союзников, и призвал Евросоюз к большей стратегической самостоятельности в свете изменений в глобальном порядке.

А еще президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении остановился на теме Украины, подчеркнув твердые обязательства Европы обеспечить ей защиту параллельно с усилением собственных оборонных возможностей.

