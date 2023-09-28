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Альварес – Чарло. Абсолютні чемпіони влаштували фінальну битву поглядів: відео

Фото: Сауль Альварес і Джермелло Чарло битимуться 30 вересня (facebook.com/SaulCaneloAlvarez)
Автор: Антон Федорців

Мексиканець Сауль Альварес на прізвисько "Канело" та американський боксер Джермелл Чарло знову провели ментальну битву перед очним поєдинком провідних середньоваговиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Premier Boxing Champions.

 

Бій Альварес – Чарло відбудеться 30 вересня у Неваді. У ринг боксери вийдуть на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. У Києві на той час вже буде ніч 1 жовтня (не раніше 01:00).

Зіркові боксери організували прес-конференцію за лічені дні до поєдинку. Альварес і Чарло не тільки попозували для фотокореспондентів, а й влаштували нову напружену битву поглядів. Першим відвернувся американець.

Обидва середньоваговики зібрали повну колекцію чемпіонських поясів. "Канело" став найсильнішим у другій середній вазі, а Чарло – в першій середній. Титулами вони похизувалися перед публікою. Після бою обидва втратять пояси WBO, оскільки відмовилися від обов'язкового захисту заради першої в історії "битви абсолютних чемпіонів".

Український боксер Олександр Гвоздик потрапив в андеркард поєдинку Альвареса та Чарло. Він вийде в ринг проти бразильця Родрігеса. Цьогоріч 36-річний українець здобув дві перемоги – над мексиканцем Обандо та латвійцем Болотніком. 

До слова, китаєць Чжилей виграв бій-реванш проти Джонса та став претендентом на поєдинок із Усиком.

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