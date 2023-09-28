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Альварес – Чарло. Абсолютные чемпионы устроили финальную битву взглядов: видео

Фото: Сауль Альварес и Джермелло Чарло сразятся 30 сентября (facebook.com/SaulCaneloAlvarez)
Автор: Антон Федорцив

Мексиканец Сауль Альварес по прозвищу "Канело" и американский боксер Джермелл Чарло снова провели ментальную битву перед очковым поединком ведущих средневесов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Premier Boxing Champions.

 

Бой Альварес – Чарло состоится 30 сентября в Неваде. В ринг боксеры выйдут на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. В Киеве к тому времени уже будет ночь 1 октября (не раньше 01:00).

Звездные боксеры организовали пресс-конференцию за считанные дни до поединка. Альварес и Чарло не только попозировали для фотокорреспондентов, но и устроили новое напряженное сражение взглядов. Первым отвернулся американец.

Оба средневеса собрали полную коллекцию чемпионских поясов. "Канело" стал сильнейшим во втором среднем весе, а Чарло – в первом среднем весе. Титулами они похвастались перед публикой. После боя оба потеряют пояса WBO, поскольку отказались от обязательной защиты ради первой в истории "битвы абсолютных чемпионов".

Украинский боксер Александр Гвоздик попал в андеркард поединка Альвареса и Чарло. Он выйдет в ринг против бразильца Родригеса. В этом году 36-летний украинец одержал две победы – над мексиканцем Обандо и латышом Болотником.

К слову, китаец Чжилэй выиграл бой-реванш против Джонса и стал претендентом на поединок с Усиком.

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