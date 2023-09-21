Українець Гвоздик потрапив в андеркард бою Альвараса і Чарло: хто в суперниках

Український боксер Олександр Гвоздик зустрінеться з бразильцем Ісааком Родрігесом у розігріві битви двох абсолютних чемпіонів – Сауля Альвареса та Джермелла Чарло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Boxing Council Ukraine .

Поєдинок Гвоздик – Родрігес відбудеться 30 вересня у Неваді. У ринг боксери вийдуть на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. Бій проведуть у рамках великого вечора боксу.

Екс-чемпіон у напівважкій вазі Гвоздик анонсував поєдинок ще в липні. Тоді він підтвердив дату бою, але не назвав ім'я суперника. Упродовж деякого часу головним претендентом на поєдинок із україцем називали Андре Діррелла. Утім, американець нещодавно оголосив про завершення кар'єри.

Родрігес розпочав професіональну кар'єру ще в 2005 році. З тих пір він провів 32 поєдинки. У них бразилець здобув 28 перемог (22 – нокаутом), а також зазнав чотирьох поразок. У лютому поступився американцю Рівері за рішенням суддів.

Хто такий Олександр Гвоздик

Уродженець Харкова, у 5-му класі почав займатися кікбоксингом, який через кілька місяців змінив на бокс. На любительському рівні завоював "бронзу" Олімпіади-2012 і "золото" Універсіади-2013.

У напівпрофесійному боксі виступав за "Динамо Москва" та "Українських отаманів". На профі-ринг уперше вийшов у 2014 році. У грудні 2018-го здолав канадця Стівенсона та став чемпіоном світу за версією WBC. Втратив титул у жовтні наступного року, програвши нокаутом росіянину Бетербієву.

Після втрати чемпіонського пояса оголосив про завершення кар'єри. Відновив виступи в 2023 році та встиг здобути перемоги над мексиканцем Обандо та латвійцем Болотніком. Рекорд у професіоналах – 19 перемог, 1 поразка.