ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Альтернатива джинсовым шортам: какие модели выбирают модницы этим летом

Пятница 15 августа 2025 07:15
UA EN RU
Альтернатива джинсовым шортам: какие модели выбирают модницы этим летом Какие шорты в тренде летом 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Этим летом джинсовые шорты уступают место более стильным и разнообразным вариантам. Модницы все чаще обращают внимание на комфорт и оригинальность, выбирая новые трендовые решения для жаркой погоды.

Какие шорты выбрать, чтобы выглядеть стильно, рассказывает РБК-Украина.

Костюмы с шортами

Деловые костюмы с шортами - идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть стильно и одновременно чувствовать себя комфортно. Свободный крой и легкие ткани создают ощущение воздушности, а стильный жакет придает образу элегантности.

Выбирайте классический пиджак и шорты-бермуды с высокой посадкой и широкими штанинами. Дополните лук босоножками на небольшом каблуке и стильной сумкой.

Альтернатива джинсовым шортам: какие модели выбирают модницы этим летомВариант с шортами из костюмной ткани (фото: instagram.com/sylviemus_)

Яркие нейлоновые шорты

Нейлоновые шорты ярких оттенков возвращаются в моду как смелый и яркий акцент в гардеробе. Они идеально подходят для активных дней и сочетаются с простыми топами и кроссовками.

Например, сделайте ярко-розовые шорты главным акцентом образа. Добавьте футболку нежно-розового оттенка и оранжевые балетки. Оранжевый цвет отлично контрастирует с розовыми оттенками одежды, делая весь образ более выразительным.

Альтернатива джинсовым шортам: какие модели выбирают модницы этим летомШорты на каждый день (фото: instagram.com/olympiamarie)

Атласные шорты с кружевной отделкой

Атласные шорты с кружевной отделкой - выбор для вечерних прогулок и особых случаев. Их блестящий материал и нежный декор придают женственность и изысканность.

Этот тренд сезона выбирают смелые модницы. Сочетать шорты в пижамном стиле можно с объемными свитерами и ветровками, а также как открытой, так и закрытой обувью.

Альтернатива джинсовым шортам: какие модели выбирают модницы этим летомПижамные шорты в тренде (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Белые льняные шорты

Белые льняные шорты - классика лета, которая не выходит из моды. Они отлично подходят для повседневной носки, особенно в жару, благодаря своей "дышащей" ткани.

Например, выбирайте шорты-бермуды белого цвета с высокой посадкой и широкими штанинами, поясом на резинке или завязках, а также карманами. Дополнить их можно топом или майкой и кардиганом из полупрозрачной ткани.

Альтернатива джинсовым шортам: какие модели выбирают модницы этим летомБелые шорты из льна (фото: instagram.com/devapollon)

Вас также может заинтересовать

Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Sylvie Mus, Olympia Gayot, Eliza Grace Huber, Devin Apollon.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия