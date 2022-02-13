Альтернатива "Дії". Стало известно, когда "ковидная тысяча" будет доступна оффлайн

Украинцы смогут получить "ковидную тысячу" гривен за вакцинацию от коронавируса в оффлайн-режиме весной или летом. На сегодня разрабатывается соответствующий механизм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Альтернативный офлайн-механизм получения денег за вакцинацию от коронавируса будет реализован на втором этапе правительственной программы "е-Поддержка" - в II-III квартале 2022 года (с апреля по сентябрь).
Это означает, что люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн-формате.
Это средства, которые выплачиваются в рамках программы "е-Поддержка" за вакцинацию от COVID-19. За две дозы выплачивается 1 000 гривен, за бустерную - еще 500 гривен.
Средства могут получить вакцинированные украинцы старше 14 лет с "зеленым" сертификатом о вакцинации от COVID, который нужно сгенерировать в мобильном приложении или на портале "Дія".
На сегодня механизм действует следующим образом. После генерирования сертификата необходимо подать запрос на помощь, которая будет перечислена на специальную банковскую карту.
Причем для активных пользователей мобильных приложений есть вариант получения денег на виртуальную карту одного из банков, которые участвуют в программе, - "ПриватБанк", Monobank, "Альфа-Банк" и другие. Или же нужно оформить пластиковую карту в отделении.
Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме на следующие виды товаров и услуг:
Стоит подчеркнуть, что "ковидную тысячу" можно потратить в течение четырех месяцев после начисления. В противном случае средства будут возвращены в государственный бюджет.
Напомним, на этой неделе тысячу за вакцинацию начали выплачивать подросткам. Если у подростка нет банковской карты, ему необходимо пройти идентификацию в отделении, имея при себе ИНН и паспорт.
Программа "е-Поддержка" закончится 18 декабря 2022 года.