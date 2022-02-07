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Подросткам начали платить "ковидную тысячу": как оформить банковскую карту

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Украина, Понедельник 07 февраля 2022 06:30
Подросткам начали платить "ковидную тысячу": как оформить банковскую карту Фото: ПриватБанк начал оформление карт подросткам для выплаты "ковидной тысячи" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 7 февраля начинается выплата 1 тысячи гривен гражданам Украины от 14 лет, имеющим "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия". ПриватБанк начал оформление специальных цифровых карт еПоддержка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Если уже есть карточка банка

По данным пресс-службы, подростки, которые уже являются клиентами банка, смогут открыть карту в мобильном приложении Приват24. Для этого нужно зайти во вкладку "Кошелек", нажать меню "Добавить" и выбрать карту еПоддержка. Для зачисления денег надо перейти по ссылке в приложение "Дия" и подать заявку на выплату пособия на карту ПриватБанка.

Идентификация и оформление карточки

Если у подростка нет карточки ПриватБанка, ему необходимо пройти идентификацию в отделении ПриватБанка, имея при себе ИНН и паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу. После этого необходимо зарегистрироваться в Приват24 и оформить карту еПоддержка.

Напомним, Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступает в силу с 7 февраля.

Постановлением расширен перечень за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

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