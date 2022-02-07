Подросткам начали платить "ковидную тысячу": как оформить банковскую карту

Если уже есть карточка банка

По данным пресс-службы, подростки, которые уже являются клиентами банка, смогут открыть карту в мобильном приложении Приват24. Для этого нужно зайти во вкладку "Кошелек", нажать меню "Добавить" и выбрать карту еПоддержка. Для зачисления денег надо перейти по ссылке в приложение "Дия" и подать заявку на выплату пособия на карту ПриватБанка.

Идентификация и оформление карточки

Если у подростка нет карточки ПриватБанка, ему необходимо пройти идентификацию в отделении ПриватБанка, имея при себе ИНН и паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу. После этого необходимо зарегистрироваться в Приват24 и оформить карту еПоддержка.