Альтернатива "Дії". Стало відомо, коли "ковідна тисяча" буде доступна оффлайн

Українці зможуть отримати "ковідну тисячу" гривень за вакцинацію від коронавірусу в оффлайн-режимі навесні або влітку. На сьогодні розробляється відповідний механізм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Альтернативний офлайн-механізм отримання грошей за вакцинацію від коронавірусу буде реалізований на другому етапі урядової програми "є-Підтримка" - в II-III кварталі 2022 року (з квітня по вересень).
Це означає, що люди, у яких немає смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн-форматі.
Це кошти, які виплачуються в рамках програми "є-Підтримка" за вакцинацію від COVID-19. За дві дози виплачується 1 000 гривень, за бустерну - ще 500 гривень.
Кошти можуть отримати вакциновані українці старше 14 років з "зеленим" сертифікатом про вакцинацію від COVID, який треба згенерувати в мобільному додатку або на порталі "Дія".
На сьогодні механізм діє наступним чином. Після генерування сертифіката необхідно подати запит на допомогу, яка буде перерахована на спеціальну банківську карту.
Причому для активних користувачів мобільних додатків є варіант отримання грошей на віртуальну карту одного з банків, які беруть участь у програмі, - "ПриватБанк", Monobank," Альфа-Банк " та інші. Або ж треба оформити пластикову карту у відділенні.
Гроші можна витратити виключно в безготівковій формі на наступні види товарів і послуг:
Варто підкреслити, що "ковідну тисячу" можна витратити протягом чотирьох місяців після нарахування. В іншому випадку кошти будуть повернуті до державного бюджету.
Нагадаємо, цього тижня тисячу за вакцинацію почали виплачувати підліткам. Якщо у підлітка немає банківської карти, йому треба пройти ідентифікацію у відділенні, маючи при собі ІПН і паспорт.
Програма "є-Підтримка" закінчиться 18 грудня 2022 року.