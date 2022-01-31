"Ковидная тысяча". Названы сроки окончания программы
Фото: сколько еще будут выплачивать "ковидную тысячу" (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Министерстве экономики сообщили, сколько еще будет длиться программа по выплате "ковидной тысячи". Программа продлится год.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".
Официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Она будет продолжаться до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов:
- 1 этап - получение средств будет происходить через приложение "Дия".
- 2 этап (II-III квартал 2022 года) - альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают.
Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн формате, сообщили в Минэкономики.
Напомним, в Украине будет расширено количество услуг, которые смогут оплатить украинцы с помощью 1 тысячи гривен за вакцинацию. В частности, можно будет оплатить коммунальные услуги.