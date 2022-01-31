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"Ковидная тысяча". Названы сроки окончания программы

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Киев, Понедельник 31 января 2022 13:38
"Ковидная тысяча". Названы сроки окончания программы Фото: сколько еще будут выплачивать "ковидную тысячу" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве экономики сообщили, сколько еще будет длиться программа по выплате "ковидной тысячи". Программа продлится год.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".

Официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Она будет продолжаться до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов:

  • 1 этап - получение средств будет происходить через приложение "Дия".
  • 2 этап (II-III квартал 2022 года) - альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают.

Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн формате, сообщили в Минэкономики.

Напомним, в Украине будет расширено количество услуг, которые смогут оплатить украинцы с помощью 1 тысячи гривен за вакцинацию. В частности, можно будет оплатить коммунальные услуги.

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