Алмази, заморожування активів і не лише. Японія запровадила новий пакет санкцій проти РФ

Крім того, Японія розширила санкції щодо 57 російських та 27 білоруських компаній, а також щодо низки юридичних осіб з ОАЕ, Вірменії, Сирії та Узбекистану за допомогу РФ в ухиленні від раніше введених санкцій з боку Японії та країн-союзників.

У опублікованому МЗС Японії списку фігурують заступник міністра оборони Тетяна Шевцова, омбудсмен Тетяна Москалькова, дитячий омбудсмен Московської області Ксенія Мішонова та ще тридцять російських цивільних та військових діячів, а також 43 дослідницькі та виробничі компанії російського ВПК.

Крім того, Японія ввела санкції проти 16 персон, причетних до анексії Криму та розв'язання війни на Донбасі. Так, під японські санкції тільки зараз потрапили два фігуранти справи про збитий малазійський «Боїнг» і вбивство 298 осіб.

Повідомляється, що, зокрема, санкції запроваджено щодо Уральського заводу цивільної авіації, ЦНДІ "Буревісник", Казанського порохового заводу та "Східної верфі", а також ПВК "Патріот", Центру прикладної фізики РАН, НУО ім. С. А. Лавочкіна, "Російських космічних систем".

Міністерство Японії також ухвалило рішення заморозити активи осіб та компаній, пов'язаних із Російською Федерацією. Повідомляється, що Японія заморозила активи 19 фізичних осіб та 43 організацій, які безпосередньо причетні до "вторгнення в Україну, або дестабілізації східної України".

Санкції Японії проти Росії

Японія підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Так, раніше Японія та США домовилися про запровадження нових санкцій проти РФ.

Також ми повідомляли, що лідери США, Японії та Південної Кореї заявили про плани вводити нові санкції проти РФ.

Крім того, минулого тижня Японія заборонила експорт продукції 36 компаніям , у тому числі з Росії. Японський уряд розширив список компаній, яким потрібен спеціальний дозвіл на постачання продукції. Ці обмеження вводяться через побоювання, що можуть виробляти зброю масового ураження.