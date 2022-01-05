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Алматы в огне. В городе горят мэрия и прокуратура

Автор: Александр Белоус

В мэрии Алматы начался пожар после того, как протестующие ворвались в здание. Кроме того, горит здание прокуратуры города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Протесты Казахстана.

Ранее около 10 тысяч протестующих пришли на площадь Республики. Они ворвались в здание мэрии.

О том, что сейчас происходит в Казахстане, - в материале РБК-Украина.

Напомним, протесты, спровоцированные подорожанием сжиженного газа в два раза. Люди выходят на улицы, несмотря на отставку правительства и введенное в некоторых городах чрезвычайное положение.

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Казахстан