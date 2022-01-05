Алмати у вогні. У місті горять мерія і прокуратура

У мерії Алмати почалася пожежа після того, як протестувальники увірвалися в будівлю. Крім того, горить будівля прокуратури міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Протести Казахстану.

Раніше близько 10 тисяч протестувальників прийшли на площу Республіки. Вони увірвалися в будівлю мерії.

Про те, що зараз відбувається в Казахстані, - в матеріалі РБК-Україна.