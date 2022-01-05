Захват мэрии, стрельба и столкновения: что происходит в Алматы
Сегодня, 5 января протестующие ворвались в городскую администрацию в Алматы (акимат). В здании выбиты окна и двери.
РБК-Украина собрало все подробности событий в городе Алматы.
Стрельба, десятки раненых
Около мэрии города сообщают об избиении около 10 солдат Нацгвардии. По информации КазТАГа, часть из них не в состоянии передвигаться самостоятельно.
Кроме того, там слышны звуки стрельбы - слышны звуки автоматной очереди и одиночных выстрелов. Также взрываются светошумовые гранаты.
Число избитых бойцов Нацгвардии в акимате Алматы составляет уже около 20 человек, из них 4-5 человек имеют серьезные травмы. Нацгвардейцы пытаются эвакуировать пострадавших самостоятельно, поскольку на месте не видны машины скорой помощи.
Также стало известно, что протестующие штурмовали карету скорой помощи.
Горит прокуратура и мэрия
В Алматы горит здание прокуратуры. Из кадров видео заметно, как над зданием поднялся густой столб дыма.
Кроме этого, стало известно о пожаре в мэрии города.
"С восточной стороны акимата Алматы начался пожар", - сообщают СМИ.
Захват мэрии
Местные СМИ сообщают, что протестующие вошли в акимат Алматы. Внутри была полиция, она использовала светошумовые гранаты.
Известно, что у участников протеста тоже были светошумовые гранаты, а также щиты и палки.
Сейчас другая часть толпы пытается прорваться к старой резиденции президента в Алматы.
Стрельба и столкновения
Стало известно, что в акимате Алматы слышны звуки, похожие на автоматную очередь. Сообщается, что у одного из митингующих в руке был автомат, но другие протестующие отобрали у него оружие.
Напомним, в Казахстане четвертый день продолжаются массовые протесты, первоначально вызванные ростом цен на сжиженный газ.
Сначала протестующие потребовали снизить цену на газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр. Затем они призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.
Кроме этого, требования расширились – кроме отставки правительства, они хотят искоренения коррупции и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.