ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Аллея Героев Небесной сотни в Киеве может потерять статус памятника

Новости » Общество    21.05.2019 - 20:34
Аллея Героев Небесной сотни в Киеве может потерять статус памятника
Фото: Мемориал Героям Небесной сотни (Виталий Носач, РБК-Украина)

Аллея Героев Небесной сотни может потерять статус памятника, если там будет новое строительство

Аллея Героев Небесной сотни в Киеве может потерять статус памятника, если там начнется новое строительство. Об этом заявил представитель музейного совета при министерстве культуры Евгений Дмитрук, передает "Громадське".

"Строить мемориал на месте исторического памятника - это уничтожать саму достопримечательность. Уничтожения памятника приводит к исключению памятника из реестра. Мемориал не будет достопримечательностью. Не будет закона, который его защищает от уничтожения", - сказал Дмитрук.

Напомним, ранее группа активистов снесла забор и зашла на территорию улицы Институтской в Киеве, где начались работы по возведению Мемориала Небесной сотни. 

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что не согласовывали работы на улице Институтской в Киеве на месте следственного эксперимента по делам Майдана. В ГПУ попросили приостановить любые строительные работы на данной территории.

13 мая на улице Институтской в Киеве начали снимать брусчатку для строительства мемориала Героям Небесной сотни. В Генпрокуратуре заявили, что это ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов на Институтской в 2014 году.

Ранее сообщалось, что следственные эксперименты на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве по делам Майдана частично завершены. Как писали СМИ, следствию удалось получить дополнительные доказательства в ходе этих экспериментов.

В центре Киева на выходных ограничат движение транспорта В центре Киева из-за инаугурации ограничат движение транспорта
Новости Украины Киев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь