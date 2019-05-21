Фото: Мемориал Героям Небесной сотни (Виталий Носач, РБК-Украина)

Аллея Героев Небесной сотни может потерять статус памятника, если там будет новое строительство

Аллея Героев Небесной сотни в Киеве может потерять статус памятника, если там начнется новое строительство. Об этом заявил представитель музейного совета при министерстве культуры Евгений Дмитрук, передает "Громадське".

"Строить мемориал на месте исторического памятника - это уничтожать саму достопримечательность. Уничтожения памятника приводит к исключению памятника из реестра. Мемориал не будет достопримечательностью. Не будет закона, который его защищает от уничтожения", - сказал Дмитрук.

Напомним, ранее группа активистов снесла забор и зашла на территорию улицы Институтской в Киеве, где начались работы по возведению Мемориала Небесной сотни.

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что не согласовывали работы на улице Институтской в Киеве на месте следственного эксперимента по делам Майдана. В ГПУ попросили приостановить любые строительные работы на данной территории.

13 мая на улице Институтской в Киеве начали снимать брусчатку для строительства мемориала Героям Небесной сотни. В Генпрокуратуре заявили, что это ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов на Институтской в 2014 году.

Ранее сообщалось, что следственные эксперименты на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве по делам Майдана частично завершены. Как писали СМИ, следствию удалось получить дополнительные доказательства в ходе этих экспериментов.