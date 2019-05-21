Алея Героїв Небесної сотні в Києві може втратити статус пам'ятки

Фото: Меморіал Героям Небесної сотні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Алея Героїв Небесної сотні може втратити статус пам'ятника, якщо там буде нове будівництво

Алея Героїв Небесної сотні у Києві може втратити статус пам'ятника, якщо там почнеться нове будівництво. Про це заявив представник музейної ради при міністерстві культури Євген Дмитрук, передає "Громадське".

"Будувати меморіал на місці історичної пам'ятки - це знищувати саму пам'ятку. Знищення пам'ятника призводить до виключення пам'ятки з реєстру. Меморіал не буде пам'яткою. Не буде закону, який захищає його від знищення", - сказав Дмитрук.

Нагадаємо, раніше група активістів знесла паркан і зайшла на територію вулиці Інститутській у Києві, де почалися роботи зі зведення Меморіалу Небесної сотні.

У Генеральній прокуратурі України заявили, що не погоджували роботи на вулиці Інститутській у Києві на місці слідчого експерименту по справах Майдану. У ГПУ попросили припинити будь-які будівельні роботи на даній території.

13 травня на вулиці Інститутській у Києві почали знімати бруківку для будівництва меморіалу Героям Небесної сотні. У Генпрокуратурі заявили, що це ставить під загрозу завершення проведення слідчих експериментів розслідуванні розстрілів на Інститутській в 2014 році.

Раніше повідомлялося, що слідчі експерименти на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві у справах Майдану частково завершені. Як писали ЗМІ, слідству вдалося отримати додаткові докази в ході цих експериментів.