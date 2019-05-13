ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ремонтные работы на Институтской ставят под угрозу следствие по делу Майдана, - ГПУ

Новости » Общество    13.05.2019 - 13:24
Ремонтные работы на Институтской ставят под угрозу следствие по делу Майдана, - ГПУ
Фото (РБК-Украина)

На Институтской в Киеве начали снимать мостовую

На Институтской в ​​Киеве начали снимать мостовую для строительства мемориала Героям Небесной сотни, что ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов на Институтской в ​​2014 году, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что следователь и прокурор не согласовывали начало работ на Институтской, ведь следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться не менее двух недель.

"Стало известно от музейщиков, что такое разрешение дала заместитель Генерального прокурора Стрижевская Анжела. Самого письма мы не видели и предоставлено оно без ведома следователя и прокурора, незаконно с признаками вмешательства в деятельность следователя и прокурора", - отметил Горбатюк.

Кроме того, он добавил, что в настоящее время готовит письма к застройщику о приостановке работ до завершения следственных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что следственные эксперименты на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве по делам Майдана частично завершены.

Добавим, арест на проведение работ в нижней части Аллеи Героев Небесной сотни по обустройству мемориала памяти могут снять до 22 февраля.

Порошенко прокомментировал свой допрос по делу Майдана Порошенко допрашивают по делу Майдана, - ГПУ
Новости Украины КиевГПУСергей Горбатюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь