Ремонтные работы на Институтской ставят под угрозу следствие по делу Майдана, - ГПУ

Фото (РБК-Украина)

На Институтской в Киеве начали снимать мостовую

На Институтской в ​​Киеве начали снимать мостовую для строительства мемориала Героям Небесной сотни, что ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов на Институтской в ​​2014 году, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что следователь и прокурор не согласовывали начало работ на Институтской, ведь следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться не менее двух недель.

"Стало известно от музейщиков, что такое разрешение дала заместитель Генерального прокурора Стрижевская Анжела. Самого письма мы не видели и предоставлено оно без ведома следователя и прокурора, незаконно с признаками вмешательства в деятельность следователя и прокурора", - отметил Горбатюк.

Кроме того, он добавил, что в настоящее время готовит письма к застройщику о приостановке работ до завершения следственных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что следственные эксперименты на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве по делам Майдана частично завершены.

Добавим, арест на проведение работ в нижней части Аллеи Героев Небесной сотни по обустройству мемориала памяти могут снять до 22 февраля.