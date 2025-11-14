Алієв засудив удар РФ, внаслідок якого постраждало посольство Азербайджану

Масована атака РФ в ніч на 14 листопада

У ніч на 14 листопада російські війська провели масовану комбіновану атаку на критичну інфраструктуру України, застосувавши ударні дрони та різні види ракет, серед яких "Циркон", "Калібр", "Кинджал" та "Іскандер".

У результаті удару зазнали пошкоджень десятки житлових будинків та цивільні об’єкти.

Загалом ворог задіяв 449 цілей: 19 ракет (13 із них балістичні) і 430 безпілотників різних моделей, серед яких близько 300 "Шахедів". У Києві дрони та ракети влучили в дев’ять районів, рятувальники працювали майже по всій столиці. За попередніми даними, у Києві постраждали понад 35 людей, ще шестеро - загинули.

Окрім того, під час російської атаки уламки пошкодили будівлю посольства Азербайджану. Попередньо відомо, що дипломатичне відомство постраждало через уламки ракети типу "Іскандер", які впали на територію установи.

Під вогнем опинилися також Київська, Харківська та Одеська області. Для атаки на Сумщину застосували гіперзвукову ракету "Циркон".

В Одеській області постраждав об’єкт енергетики, а на Кіровоградщині через пошкодження ліній електропередач сталося масштабне знеструмлення.

Більше фото з місць ударів у Києві можна переглянути у фоторепортажі РБК-Україна.