Алиев: соглашение по Карабаху поставило точку в многолетнем конфликте

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху поставило точку в многолетнем конфликте. На сегодня перемирие в регионе соблюдается в полной мере.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает trend.az.

Сообщается, что сегодня Алиев обсудит с российской делегацией реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. По словам Алиева, армянские провокации летом 2020 года закончились тем, что в сентябре Баку перешел в наступление.

"После 44 дней вооруженной борьбы, вооруженных действий был подписан документ, который считаю очень важным политическим документом, который по существу ставит точку в многолетнем противостоянии", - подчеркнул Алиев.

Он также отметил, что за время боевых действий погибли 94 мирных жителя Азербайджана, более 400 получили ранения и более 3 тысяч домов пришли в негодность.

Напомним, ранее в Турции заявили о готовности военных для отправки в Азербайджан. Они примут участие в работе мониторингового центра, который будет следить за перемирием в Нагорном Карабахе.

Вчера, 20 ноября, согласно мирным договоренностям, Агдамский район перешел под контроль Баку.