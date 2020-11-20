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Агдамский район переходит под контроль Азербайджана

Пятница 20 ноября 2020 11:02
Агдамский район переходит под контроль Азербайджана
Фото: двор (twitter.com AvinyanTigran фото Areg Balayan)
Автор: Андрей Козловский

В рамках мирного соглашения с Арменией Азербайджан ввел свои войска в район Агдам, который граничит с Нагорным Карабахом. Армяне покидают регион.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Согласно трехсторонним соглашением, подписанным президентом республики Азербайджан, премьер-министром республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в регион Агдам 20 ноября", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, Агдам - один из трех регионов, окружающих Нагорный Карабах. Этот регион должен отойти под контроль Баку после около 30 лет пребывания под фактическим управлением Армении.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов в Нагорном Карабахе перед тем, как покинуть территории, сжигают свои дома, магазины и другие постройки. Все эти районы до конца ноября будут переданы Азербайджану.

Кроме того, Азербайджан ввел комендантский час на занятых в ходе войны в Нагорном Карабахе территориях.

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