Алієв: угода щодо Карабаху поставила крапку в багаторічному конфлікті

Мирна угода щодо Нагірного Карабаху поставила крапку в багаторічному конфлікті. На сьогодні перемир'я в регіоні дотримується повною мірою.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, передає trend.az.

Повідомляється, що сьогодні Алієв обговорить з росіянами реалізацію тристоронньої заяви по Карабаху, підписаної президентами Росії, Азербайджану і прем'єр-міністром Вірменії. За словами Алієва, вірменські провокації улітку 2020 року закінчилися тим, що у вересні Баку перейшов у наступ.

"Після 44 днів збройної боротьби, збройних дій було підписано документ, який вважаю дуже важливим політичним документом, який по суті ставить крапку в багаторічному протистоянні", - підкреслив Алієв.

Він також зазначив, що за час бойових дій загинули 94 мирних жителя Азербайджану, понад 400 отримали поранення і понад 3 тисяч будинків прийшли у непридатність.

Нагадаємо, раніше в Туреччині заявили про готовність військових для відправки до Азербайджану. Вони візьмуть участь у роботі моніторингового центру, який буде стежити за перемир'ям в Нагірному Карабасі.

Вчора, 20 листопада, згідно з мирним домовленостями, Агдамський район перейшов під контроль Баку.