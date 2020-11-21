В Турции заявили о готовности военных для отправки в Азербайджан

Фото: флаг Турции (pixabay.com)

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что военнослужащие страны готовы для отправки в Азербайджан. Пока не известно сколько именно турецких военных отправятся в страну.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции.

"В ближайшее время наши солдаты отправятся в Азербайджан выполнять свой долг. Сухопутные войска закончили подготовку", - заявил Акар.

Напомним, 17 ноября парламент Турции одобрил предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

По условиям мирных соглашений, на территории Нагорного Карабаха, которая не передана Азербайджану, будет действовать российская миротворческая миссия. Также будет работать мониторинговый центр России и Турции, который будет контролировать соблюдение перемирия.

Ранее стало известно, что Азербайджан разрешил Армении отсрочить вывод войск из одного района в Карабахе.

Кроме того, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписанное соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе не предусматривает решения территориального вопроса.