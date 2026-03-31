Не "Алі-Баба". В НАБУ назвали справжній псевдонім Єрмака на "плівках Міндіча"

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак на "плівках Міндіча" має псевдонім "Хірург", а не "Алі-Баба", як вважалося раніше.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Є питання" заявив головний детектив у справі Олександр Абакумов.
На питання, чи фігурує Єрмак у справі, Абакумов розповів, що в ній є "окремі псевдоніми", які можуть бути пов'язані з екскерівником ОП.
"Я знаю ту людину, яку ви назвали, під псевдонімом Хірург… А Офіс президента як хірургічне відділення", - зазначив детектив.
Про те, чи є псевдонім "Алі-Баба" справжнім, який був на плівках, Абакумов порадив спитати у керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Детектив також зауважив, що для вручення Андрію Єрмаку підозри має бути достатньо доказів. Він додав, що високорівневі посадові особи мають змогу "забезпечити собі найвищий захист" - найкращих адвокатів та юристів.
"Вони можуть мати фінансовий ресурс для того, щоб забезпечити консультантів, адвокатів, навіть медійні кампанії для того, щоб маніпулювати тими чи іншими фактами. Тому я впевнений, що в таких кримінальних провадженнях повинна бути найкраща доказова база, яка може бути", - наголосив Абакумов.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2025 року детективи НАБУ і прокурори САП прийшли з обшуками до тодішнього керівника ОП Андрія Єрмака. Пізніше він підтвердив обшуки, зазначивши, що співпрацює зі слідством, а його адвокати підтримують контакт із правоохоронцями.
За даними РБК-Україна і FT, ці дії могли стосуватися розслідування у справі "Мідас". Йдеться про велику корупційну схему у сфері енергетики, в якій фігурують співвласник "Кварталу-95" Тимур Міндіч і низка інших колишніх високопоставлених чиновників.
У ЗМІ та серед політичних діячів є припущення щодо "плівок Міндіча", де нібито звучать вказівки від людини з псевдонімом "Алі-Баба", яка координує атаки на САП і НАБУ. Існує думка, що йшлося про Єрмака.
Того ж дня, але вже ввечері, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Незабаром після цього він підписав указ про його звільнення.