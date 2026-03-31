Не "Али-Баба". В НАБУ назвали настоящий псевдоним Ермака на "пленках Миндича"

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак на "пленках Миндича" имеет псевдоним "Хирург", а не "Али-Баба", как считалось ранее.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью YouTube-каналу "Есть вопросы" заявил главный детектив по делу Александр Абакумов.
На вопрос, фигурирует ли Ермак в деле, Абакумов рассказал, что в нем есть "отдельные псевдонимы", которые могут быть связаны с экс-главой ОП.
"Я знаю того человека, которого вы назвали, под псевдонимом Хирург... А Офис президента как хирургическое отделение", - отметил детектив.
О том, является ли псевдоним "Али-Баба" настоящим, который был на пленках, Абакумов посоветовал спросить у руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Детектив также отметил, что для вручения Андрею Ермаку подозрения должно быть достаточно доказательств. Он добавил, что высокоуровневые должностные лица могут "обеспечить себе самую высокую защиту" - лучших адвокатов и юристов.
"Они могут иметь финансовый ресурс для того, чтобы обеспечить консультантов, адвокатов, даже медийные кампании для того, чтобы манипулировать теми или иными фактами. Поэтому я уверен, что в таких уголовных производствах должна быть лучшая доказательная база, которая может быть", - подчеркнул Абакумов.
Напомним, в конце ноября 2025 года детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками к тогдашнему руководителю ОП Андрею Ермаку. Позже он подтвердил обыски, отметив, что сотрудничает со следствием, а его адвокаты поддерживают контакт с правоохранителями.
По данным РБК-Украина и FT, эти действия могли касаться расследования по делу "Мидас". Речь идет о крупной коррупционной схеме в сфере энергетики, в которой фигурируют совладелец "Квартала-95" Тимур Миндич и ряд других бывших высокопоставленных чиновников.
В СМИ и среди политических деятелей есть предположения относительно "пленок Миндича", где якобы звучат указания от человека с псевдонимом "Али-Баба", который координирует атаки на САП и НАБУ. Существует мнение, что речь шла о Ермаке.
В тот же день, но уже вечером, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Андрей Ермак написал заявление об отставке. Вскоре после этого он подписал указ о его увольнении.