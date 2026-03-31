Не "Али-Баба". В НАБУ назвали настоящий псевдоним Ермака на "пленках Миндича"

На вопрос, фигурирует ли Ермак в деле, Абакумов рассказал, что в нем есть "отдельные псевдонимы", которые могут быть связаны с экс-главой ОП.

"Я знаю того человека, которого вы назвали, под псевдонимом Хирург... А Офис президента как хирургическое отделение", - отметил детектив.

О том, является ли псевдоним "Али-Баба" настоящим, который был на пленках, Абакумов посоветовал спросить у руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Почему Ермаку до сих пор не вручили подозрение

Детектив также отметил, что для вручения Андрею Ермаку подозрения должно быть достаточно доказательств. Он добавил, что высокоуровневые должностные лица могут "обеспечить себе самую высокую защиту" - лучших адвокатов и юристов.

"Они могут иметь финансовый ресурс для того, чтобы обеспечить консультантов, адвокатов, даже медийные кампании для того, чтобы манипулировать теми или иными фактами. Поэтому я уверен, что в таких уголовных производствах должна быть лучшая доказательная база, которая может быть", - подчеркнул Абакумов.

Ермак и дело "Мидас"

Напомним, в конце ноября 2025 года детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками к тогдашнему руководителю ОП Андрею Ермаку. Позже он подтвердил обыски, отметив, что сотрудничает со следствием, а его адвокаты поддерживают контакт с правоохранителями.

По данным РБК-Украина и FT, эти действия могли касаться расследования по делу "Мидас". Речь идет о крупной коррупционной схеме в сфере энергетики, в которой фигурируют совладелец "Квартала-95" Тимур Миндич и ряд других бывших высокопоставленных чиновников.