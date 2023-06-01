Алгоритм вступу та гарантії безпеки для України: депутати країн НАТО ухвалили важливу заяву

Голови комітетів закордонних справ парламентів країн-членів НАТО закликають на саміті у Вільнюсі визначити шлях вступу України до Альянсу та дати їй чіткі гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука .

За його словами, голови комітетів закордонних справ парламентів країн-членів НАТО прийняли важливу заяву. У ній йдеться про те, що:

Приєднання України до НАТО зміцнить стійкий мир не лише в Україні, а й у Європі загалом. Це також продемонструє, що РФ не має права вето на розширення НАТО і те, що Україна вільна обирати, до яких організацій безпеки та оборони приєднатися.

Євроатлантичні цінності, які об’єднують країни-члени НАТО, нині відстоює і захищає насамперед героїчний народ України. Адже сьогодні наша держава є гарантом безпеки, а членство України в Альянсі значно посилить його.

Парламентарі впевнені, що членство України в Альянсі значною мірою сприяло б безпеці НАТО.

Літній саміт НАТО

11-12 липня відбудеться саміт Альянсу у Вільнюсі. На ньому Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до НАТО. Зокрема, як повідомляв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, країна очікує "графіка вступу".

Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. Тим часом в Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.

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