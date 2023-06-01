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Алгоритм вступления и гарантии безопасности для Украины: депутаты стран НАТО приняли важное заявление

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Четверг 01 июня 2023 14:45
Алгоритм вступления и гарантии безопасности для Украины: депутаты стран НАТО приняли важное заявление Фото: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Главы комитетов иностранных дел парламентов стран-членов НАТО призывают на саммите в Вильнюсе определить путь вступления Украины в Альянс и дать ей четкие гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Верховной Рады Руслана Стефанчука.

По его словам, главы комитетов иностранных дел парламентов стран-членов НАТО приняли важное заявление. В ней говорится, что:

  • Присоединение Украины к НАТО укрепит устойчивый мир не только в Украине, но и в Европе в целом. Это также продемонстрирует, что у РФ нет права вето на расширение НАТО и то, что Украина свободна выбирать, к каким организациям безопасности и обороны присоединяться.
  • Евроатлантические ценности, которые объединяют страны-члены НАТО, отстаивает и защищает прежде всего героический народ Украины. Ведь сегодня наше государство - гарант безопасности, а членство Украины в Альянсе значительно усилит его.

Парламентарии уверены, что членство Украины в Альянсе в значительной степени способствовало бы безопасности НАТО.

Летний саммит НАТО

11-12 июля пройдет саммит Североатлантического союза в Вильнюсе. На нем Украина хочет получить политическое решение по поддержке вступления в НАТО. В частности, как сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, страна ожидает "графика вступления".

Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. Между тем в Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.

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