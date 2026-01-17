"Альфа" СБУ показала, як знищує російську піхоту (відео)

"Спецпризначенці ЦСО "Альфа" СБУ послідовно ліквідують противника на всіх напрямках, де він намагається тиснути на українські позиції. А FPV-дрони в руках наших операторів є точним і ефективним інструментом для цієї роботи",- йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що за два останні тижні грудня 2025 року бійці "Альфи"наші поповнили статистику ворожих втрат на понад 3,7 тисячі окупантів. І це лише частина виконаної роботи.