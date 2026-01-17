"Альфа" СБУ показала, как уничтожает российскую пехоту (видео)

"Спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ последовательно ликвидируют противника на всех направлениях, где он пытается давить на украинские позиции. А FPV-дроны в руках наших операторов являются точным и эффективным инструментом для этой работы",- говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что за две последние недели декабря 2025 года бойцы "Альфы" наши пополнили статистику вражеских потерь на более 3,7 тысячи оккупантов. И это лишь часть проделанной работы.