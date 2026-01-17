"Альфа" СБУ показала, как уничтожает российскую пехоту (видео)

Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины продолжают активно уничтожать на фронте российскую пехоту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
"Спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ последовательно ликвидируют противника на всех направлениях, где он пытается давить на украинские позиции. А FPV-дроны в руках наших операторов являются точным и эффективным инструментом для этой работы",- говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что за две последние недели декабря 2025 года бойцы "Альфы" наши пополнили статистику вражеских потерь на более 3,7 тысячи оккупантов. И это лишь часть проделанной работы.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 225 590 военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек.
Также вчера украинские воины обезвредили три танка, шесть боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 721 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня и 115 единиц автомобильной техники оккупантов.
Ранее мы сообщали, что Центр специальных операций "Альфа" СБУ с начала полномасштабного вторжения России в Украину уничтожил военной техники врага на более 5,5 млрд долларов.
В частности, каждый шестой российский танк, пораженный украинскими защитниками на фронте, - это результат работы именно "Альфы". На их счету уже более 1800 уничтоженных танков.