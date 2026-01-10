"Альфа" СБУ за чотири роки знищила техніки росіян на понад 5 млрд доларів
Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищив військової техніки ворога на понад 5,5 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що за чотири місяці поспіль "Альфа" входить у ТОП лідерів Сил безпеки й оборони за кількістю російської техніки та солдат, знищених дронами. У відповідному рейтингу спецпризначенці Служби безпеки незмінно займають друге місце.
Загалом спецпризначенці СБУ знищили військової техніки противника на суму понад 5,5 млрд доларів. І мова лише про підтверджені влучання.
Зокрема, кожен шостий російський танк, уражений українськими захисниками на фронті, - це результат роботи саме "Альфи". На їхньому рахунку вже понад 1800 знищених танків.
Окрім лінії фронту, спецпідрозділ СБУ ефективно застосовує далекобійні дрони для ураження ворожих обʼєктів у глибокому тилу - військових аеродромів, складів та НПЗ.
Нагадаємо, Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ оголосив відбір до команди протиповітряної оборони.
Спецпризначенці "Альфи" вже мають високий рівень досвіду в захисті українського неба і готові передати його іншим.
Передбачаються такі завдання:
- робота із сучасними системами протиповітряної оборони;
- моніторинг повітряної ситуації та перехоплення цілей;
- фіксація результатів та аналіз ефективності дій.
СБУ пропонує:
- контракт або мобілізацію;
- кращу підготовку та сучасне спорядження;
- службу в підрозділі з бойовим досвідом.
Для того, щоб брати участь у відборі, необхідно заповнити анкету за посиланням. Також більше про відбір можна дізнатися за номером 4444.