Головна » Новини » Війна в Україні

"Альфа" СБУ за чотири роки знищила техніки росіян на понад 5 млрд доларів

Субота 10 січня 2026 15:05
UA EN RU
"Альфа" СБУ за чотири роки знищила техніки росіян на понад 5 млрд доларів Фото: "Альфа" СБУ за чотири роки знищила техніки росіян на понад 5 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищив військової техніки ворога на понад 5,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що за чотири місяці поспіль "Альфа" входить у ТОП лідерів Сил безпеки й оборони за кількістю російської техніки та солдат, знищених дронами. У відповідному рейтингу спецпризначенці Служби безпеки незмінно займають друге місце.

Загалом спецпризначенці СБУ знищили військової техніки противника на суму понад 5,5 млрд доларів. І мова лише про підтверджені влучання.

Зокрема, кожен шостий російський танк, уражений українськими захисниками на фронті, - це результат роботи саме "Альфи". На їхньому рахунку вже понад 1800 знищених танків.

Окрім лінії фронту, спецпідрозділ СБУ ефективно застосовує далекобійні дрони для ураження ворожих обʼєктів у глибокому тилу - військових аеродромів, складів та НПЗ.

Нагадаємо, Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ оголосив відбір до команди протиповітряної оборони.

Спецпризначенці "Альфи" вже мають високий рівень досвіду в захисті українського неба і готові передати його іншим.

Передбачаються такі завдання:

  • робота із сучасними системами протиповітряної оборони;
  • моніторинг повітряної ситуації та перехоплення цілей;
  • фіксація результатів та аналіз ефективності дій.

СБУ пропонує:

  • контракт або мобілізацію;
  • кращу підготовку та сучасне спорядження;
  • службу в підрозділі з бойовим досвідом.

Для того, щоб брати участь у відборі, необхідно заповнити анкету за посиланням. Також більше про відбір можна дізнатися за номером 4444.

Служба безпеки України Війна в Україні
