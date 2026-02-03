"Альфа" СБУ побила рекорд зі знищення дронів РФ: були "жирні" цілі

Центр спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України став лідером серед усіх підрозділів Сил оборони за кількістю знищених ворожих дронів літакового типу у 2025 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначили в СБУ, протягом 2025 року бійці "Альфи" нейтралізували 2220 російських безпілотників. Це рекордний показник, що включає як ударні дрони-камікадзе, так і розвідувальні апарати.
До списку "відмінусованої" техніки потрапили:
У СБУ зазначили, що оператори "Альфи" успішно полювали на "жирні" цілі. Йдеться про ударно-розвідувальні безпілотники великої тривалості польоту типу "Оріон".
Вартість одного такого апарату становить понад 5 мільйонів доларів.
Системне перехоплення таких розвідників суттєво знижує можливості окупантів щодо нанесення точних ударів по критичній інфраструктурі та позиціях українських захисників.
Нагадаємо, у ніч на 3 лютого російські окупанти завдали масованого удару по Україні.
Ворог, зокрема, застосував для атаки 450 ударних дронів типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" і не тільки.
Українським воїнам вдалося збити 412 ударних дронів різних типів.