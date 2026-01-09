"Альфа" СБУ відкриває набір до команди протиповітряної оборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

У Службі безпеки зазначили, що спецпризначенці "Альфи" вже мають високий рівень досвіду в захисті українського неба і готові передати його іншим.

Передбачаються такі завдання:

робота із сучасними системами протиповітряної оборони;

моніторинг повітряної ситуації та перехоплення цілей;

фіксація результатів та аналіз ефективності дій.

СБУ пропонує:

контракт або мобілізацію;

кращу підготовку та сучасне спорядження;

службу в підрозділі з бойовим досвідом.

Для того, щоб брати участь у відборі, необхідно заповнити анкету за посиланням. Також більше про відбір можна дізнатися за номером 4444.

"ППО - це щоденний внесок у безпеку країни. "Альфа" СБУ - команда, в якій ти стаєш частиною цього результату", - сказано в повідомленні Служби безпеки.