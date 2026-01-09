ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

"Альфа" СБУ відкриває набір до команди протиповітряної оборони

Україна, П'ятниця 09 січня 2026 21:38
"Альфа" СБУ відкриває набір до команди протиповітряної оборони Ілюстративне фото: СБУ набирає людей у ​​команду ППО (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Іван Носальський

Центр спеціальних операцій "А" СБУ оголошує відбір до команди протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

У Службі безпеки зазначили, що спецпризначенці "Альфи" вже мають високий рівень досвіду в захисті українського неба і готові передати його іншим.

Передбачаються такі завдання:

  • робота із сучасними системами протиповітряної оборони;
  • моніторинг повітряної ситуації та перехоплення цілей;
  • фіксація результатів та аналіз ефективності дій.

СБУ пропонує:

  • контракт або мобілізацію;
  • кращу підготовку та сучасне спорядження;
  • службу в підрозділі з бойовим досвідом.

Для того, щоб брати участь у відборі, необхідно заповнити анкету за посиланням. Також більше про відбір можна дізнатися за номером 4444.

"ППО - це щоденний внесок у безпеку країни. "Альфа" СБУ - команда, в якій ти стаєш частиною цього результату", - сказано в повідомленні Служби безпеки.

Масований удар у ніч на 9 січня

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, російські окупанти знову завдали масованого удару по Україні. Росіяни не припиняють тероризувати мирних українців.

Зокрема, через атаку РФ у Києві пошкоджено багато житлових багатоповерхівок. Росіяни також атакували й об'єкти енергетичної інфраструктури.

Відомо, що в Києві через російський удар загинули 4 людини. Також було багато постраждалих.

Росіяни назвали такий удар "відповіддю" на нібито спробу України атакувати резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що інформація про "атаку на Путіна" - це фейк.

Служба безпеки України ППО Контрактна армія Війна в Україні Мобілізація в Україні
