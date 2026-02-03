"Альфа" СБУ побила рекорд по уничтожению дронов РФ: были "жирные" цели

Читайте также: "Альфа" СБУ открывает набор в команду противовоздушной обороны

Как отметили в СБУ, в течение 2025 года бойцы "Альфы" нейтрализовали 2220 российских беспилотников. Это рекордный показатель, включающий как ударные дроны-камикадзе, так и разведывательные аппараты.

В список "отминусированной" техники попали:

Ударные БПЛА: "Шахеды", "Герани", "Ланцеты", "Молнии", "Италмасы";

Разведывательные БПЛА: "Орланы", Zala, "Мерлины", "Скаты" и другие.

Уничтожение "жирных" целей

В СБУ отметили, что операторы "Альфы" успешно охотились на "жирные" цели. Речь об ударно-разведывательных беспилотниках большой продолжительности полета типа "Орион".

Стоимость одного такого аппарата составляет более 5 миллионов долларов.

Системный перехват таких разведчиков существенно снижает возможности оккупантов по нанесению точных ударов по критической инфраструктуре и позициям украинских защитников.