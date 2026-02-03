RU

"Альфа" СБУ побила рекорд по уничтожению дронов РФ: были "жирные" цели

Иллюстративное фото: украинские воины из "Альфы" поставили рекорд по уничтожению дронов РФ (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Иван Носальский

Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины стал лидером среди всех подразделений Сил обороны по количеству уничтоженных вражеских дронов самолетного типа в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Читайте также: "Альфа" СБУ открывает набор в команду противовоздушной обороны

Как отметили в СБУ, в течение 2025 года бойцы "Альфы" нейтрализовали 2220 российских беспилотников. Это рекордный показатель, включающий как ударные дроны-камикадзе, так и разведывательные аппараты.

В список "отминусированной" техники попали:

  • Ударные БПЛА: "Шахеды", "Герани", "Ланцеты", "Молнии", "Италмасы";
  • Разведывательные БПЛА: "Орланы", Zala, "Мерлины", "Скаты" и другие.

Уничтожение "жирных" целей

В СБУ отметили, что операторы "Альфы" успешно охотились на "жирные" цели. Речь об ударно-разведывательных беспилотниках большой продолжительности полета типа "Орион". 

Стоимость одного такого аппарата составляет более 5 миллионов долларов.

Системный перехват таких разведчиков существенно снижает возможности оккупантов по нанесению точных ударов по критической инфраструктуре и позициям украинских защитников.

Работа украинской ПВО в ночь на 3 февраля

Напомним, в ночь на 3 февраля российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.

Враг, в частности, применил для атаки 450 ударных дронов типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и не только.

Украинским воинам удалось сбить 412 ударных дронов различных типов.

