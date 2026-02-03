"Альфа" СБУ побила рекорд по уничтожению дронов РФ: были "жирные" цели

Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины стал лидером среди всех подразделений Сил обороны по количеству уничтоженных вражеских дронов самолетного типа в 2025 году.
Как отметили в СБУ, в течение 2025 года бойцы "Альфы" нейтрализовали 2220 российских беспилотников. Это рекордный показатель, включающий как ударные дроны-камикадзе, так и разведывательные аппараты.
В список "отминусированной" техники попали:
В СБУ отметили, что операторы "Альфы" успешно охотились на "жирные" цели. Речь об ударно-разведывательных беспилотниках большой продолжительности полета типа "Орион".
Стоимость одного такого аппарата составляет более 5 миллионов долларов.
Системный перехват таких разведчиков существенно снижает возможности оккупантов по нанесению точных ударов по критической инфраструктуре и позициям украинских защитников.
Напомним, в ночь на 3 февраля российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.
Враг, в частности, применил для атаки 450 ударных дронов типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и не только.
Украинским воинам удалось сбить 412 ударных дронов различных типов.