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"Альфа" в Купянске: СБУ показала первые фото

Фото: СБУ показали первые фото из освобожденного Купянска (t.me/SBUkr/5065)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 10 сентября, украинские воины освободили Купянск Харьковской области от врага. Спецназовцы СБУ показали первые фотографии из города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Спецназовцы "Альфа" СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским! Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше!",- пишет пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ показали первые фото из освобожденного Купянска (t.me/SBUkr/5065)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные взяли Купянск под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.

СБУ уже разоблачила двух коллаборантов в освобожденном городе, которые согласились на сотрудничество с РФ и добровольно заняли должности при оккупационной так называемой "временной военной администрации Харьковской области".

Между тем согласно данным ISW, украинские бойцы имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.

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