"Альфа" у Куп'янську: СБУ показала перші фото

Сьогодні, 10 вересня, українські воїни звільнили Куп'янськ Харківської області від ворога. Спецпризначенці СБУ показали перші фотографії з міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Спецпризначенці "Альфа" СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі!", - пише пресслужба СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові взяли Куп'янськ під свій контроль та опублікували відповідне фото з українським прапором.

СБУ вже викрила двох колаборантів у звільненому місті, які погодилися на співпрацю з РФ і добровільно обійняли посади при окупаційній так званій "тимчасовій військовій адміністрації Харківської області".

Тим часом згідно з даними ISW, українські бійці мають всі шанси розірвати наземні лінії зв’язку росіян з Ізюмом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.