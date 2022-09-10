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"Альфа" у Куп'янську: СБУ показала перші фото

Фото: СБУ показали перші фото зі звільненного Куп'янська (t.me/SBUkr/5065)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 10 вересня, українські воїни звільнили Куп'янськ Харківської області від ворога. Спецпризначенці СБУ показали перші фотографії з міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Спецпризначенці "Альфа" СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі!", - пише пресслужба СБУ.

Фото: СБУ показали перші фото зі звільненного Куп'янська (t.me/SBUkr/5065)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові взяли Куп'янськ під свій контроль та опублікували відповідне фото з українським прапором.

СБУ вже викрила двох колаборантів у звільненому місті, які погодилися на співпрацю з РФ і добровільно обійняли посади при окупаційній так званій "тимчасовій військовій адміністрації Харківської області".

Тим часом згідно з даними ISW, українські бійці мають всі шанси розірвати наземні лінії зв’язку росіян з Ізюмом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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