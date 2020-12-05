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Алексієвич закликала ООН розслідувати ситуацію у Білорусі

Білорусь, Субота 05 грудня 2020 02:44
Алексієвич закликала ООН розслідувати ситуацію у Білорусі
Фото: Світлана Алексієвич (facebook)
Автор: Даша Харченко

Лауреат Нобелівської премії з літератури, член президії Координаційної ради Білорусі Світлана Алексієвич закликала Раду ООН створити спеціальний механізм розслідування порушень прав людини у республіці. Вона нагадала про численні випадки переслідування учасників акцій протесту у Білорусі.

Про це повідомляє Радые Свабода.

Письменниця нагадала про затримання, знущаннях і катуваннях, про порушені кримінальні справи, а також про недавню загибель Романа Бондаренка.

Алексієвич закликала Раду "використовувати всі наявні засоби реагування на ситуацію у Білорусі, включаючи розгляд питання про створення спеціальних механізмів розслідування".

Своєю чергою, верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила про погіршення ситуації з правами людини у Білорусі. Особливу увагу вона звернула на застосування сили проти учасників мирних зібрань.

Раніше заступник державного секретаря США Стівен Біген закликав Білорусь звільнити політв'язнів.

Також лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що вимагає звільнення 145 політв'язнів.

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