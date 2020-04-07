В Александровской больнице Киева боролись за жизнь зараженного COVID-19 почти две недели

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больной коронавирусом был подключен к аппарату ЕКМО

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил смерть еще одного мужчины в Киеве из-за коронавируса. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Мэр города отметил, что мужчина был подключен к аппарату ЭКМО.

"Один человек 36-ти лет, к сожалению, умер. За его жизнь почти две недели боролись врачи Александровской больницы. Он был подключен к аппарату ЭКМО. Насыщение крови кислородом, но у мужчины были очень поражены легкие. Спасти его не удалось", - заявил Кличко.

Ранее замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Александровской клинической больнице Киева умер первый пациент с диагнозом коронавирусная болезнь.

Напомним, по последним данным, коронавирусом в Киеве заразились 279 людей, число умерших достигло пяти человек. При этом за сутки заразились 12 человек, в том числе четыре ребенка.

Також в Минздраве сообщили, что по состоянию на утро 7 апреля лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.