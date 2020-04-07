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В Олександрівській лікарні Києва боролись за життя зараженого COVID-19 майже два тижні

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 12:23
В Олександрівській лікарні Києва боролись за життя зараженого COVID-19 майже два тижні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Хворий коронавірусом був підключений до апарату ЕКМО

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив смерть ще одного чоловіка в Києві через коронавірус. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Мер міста зазначив, що чоловік був підключений до апарату ЕКМО.

"Один чоловік 36-ти років, на жаль, помер. За його життя майже два тижні боролись лікарі Олександрівської лікарні. Він був підключений до апарату ЕКМО. Насичення крові киснем, але в чоловіка були дуже вражені легені. Врятувати його не вдалось", - заявив Кличко.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Олександрівській клінічній лікарні Києва помер перший пацієнт з діагнозом коронавірусна хвороба.

Нагадаємо, за останніми даними, коронавірусом у Києві заразилися 279 людей, число померлих досягло п'яти осіб. При цьому за добу заразилися 12 осіб, в тому числі чотири дитини.

Також у МОЗ повідомили, що станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

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