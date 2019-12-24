"Александрия" усилилась футболистом "Динамо"

Фото: Роман Вантух (olimpik.com.ua)

Скорее всего, речь идет об арендном соглашении

Футбольный клуб "Александрия" усилился полузащитником киевского "Динамо" Романом Вантухом, который ранее выступал за донецкий "Олимпик" на правах аренды. Информацию о переходе подтвердил главный тренер александрийцем Владимир Шаран.

"Хотел видеть этого игрока. Хорошо, что мы договорились. Думаю, он нам поможет, вырастет как футболист в нашей команде. Тем более, он мой земляк - со Львова.

Еще разговариваем с некоторыми футболистами. Для усиления - опорный полузащитник, крайний полузащитник и нападающий", - сказал наставник в эфире "Футбол 1".

Вантух принадлежит "Динамо", но пока неизвестно, совершила ли "Александрия" полноценный трансфер, или киевляне отдали его в аренду.

Игрок выступал за "Олимпик" с февраля 2018 года. В текущем сезоне УПЛ он сделал одну результативную передачу и забил один мяч в 10 встречах.

Напомним, "Динамо" вернуло из аренды нападающего Назария Русина, который последние полгода выступал за луганскую "Зарю". Киевляне воспользовались опцией досрочного возвращения из-за ситуации с Артемом Беседин, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил УЕФА.