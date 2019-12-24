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"Олександрія" підсилилася футболістом "Динамо"

Новини » Спорт     24.12.2019 - 10:33
"Олександрія" підсилилася футболістом "Динамо"
Фото: Роман Вантух (olimpik.com.ua)

Швидше за все, мова йде про орендну угоду

Футбольний клуб "Олександрія" посилився півзахисником київського "Динамо" Романом Вантухом, який раніше виступав за донецький "Олімпік" на правах оренди. Інформацію про перехід підтвердив головний тренер олександрійців Володимир Шаран.

"Хотів бачити цього гравця. Добре, що ми домовилися. Думаю, він нам допоможе, виросте як футболіст в нашій команді. Тим більше, він мій земляк - зі Львова.
Ще розмовляємо з деякими футболістами. Для посилення - опорний півзахисник, крайній півзахисник і нападаючий", - сказав наставник в ефірі "Футбол 1".

Вантух належить "Динамо", але поки невідомо, чи зробила "Олександрія" повноцінний трансфер, або кияни віддали його в оренду.

Гравець виступав за "Олімпік" з лютого 2018 року. У поточному сезоні УПЛ він зробив одну результативну передачу і забив один м'яч в 10 зустрічах.

Нагадаємо, "Динамо" повернуло з оренди нападника Назарія Русина, який останні півроку виступав за луганську "Зорю". Кияни скористалися опцією дострокового повернення через ситуацію з Артемом Бєсєдіним, якого звинувачують в порушенні антидопінгових правил УЄФА.

"Олександрія" завершила виступ у Лізі Європи поразкою від "Гента" "Динамо" не змогло обіграти аутсайдера групи і вилетіло з Ліги Європи
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