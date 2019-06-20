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"Александрия" усилилась сразу тремя футболистами

Новости » Спорт    20.06.2019 - 14:21
"Александрия" усилилась сразу тремя футболистами
Фото: футболисты и тренеры "Александрии" (facebook.com/fcolexandria)

Бронзовый призер УПЛ обновляет состав

Бронзовый призер украинской Премьер-лиги прошлого сезона "Александрия" подписала контракты с тремя футболистами. Об этом сообщается на сайте клуба.

К команде присоединились Денис Мирошниченко, Денис Безбородко и Максим Третьяков.

Правый защитник "Карпа" Мирошниченко за львовский клуб провел 22 матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу в прошлом сезоне.

Форвард "Десны" Безбородько в прошлом сезоне наиграл 24 матча, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. 

Третьяков из словацкого клуба ДАК-1904 перешел на правах аренды. На счету полузащитника 22 матча, три гола и одна голевая передача в прошедшем сезоне. 

"Александрия" стартует в Лиге Европы сезона 2019/20 с группового этапа. 

Напомним, по итогам прошедшего сезона "Александрия" распрощалась сразу с семью футболистами команды

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