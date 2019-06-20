"Александрия" усилилась сразу тремя футболистами

Бронзовый призер УПЛ обновляет состав
Бронзовый призер украинской Премьер-лиги прошлого сезона "Александрия" подписала контракты с тремя футболистами. Об этом сообщается на сайте клуба.
К команде присоединились Денис Мирошниченко, Денис Безбородко и Максим Третьяков.
Правый защитник "Карпа" Мирошниченко за львовский клуб провел 22 матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу в прошлом сезоне.
Форвард "Десны" Безбородько в прошлом сезоне наиграл 24 матча, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.
Третьяков из словацкого клуба ДАК-1904 перешел на правах аренды. На счету полузащитника 22 матча, три гола и одна голевая передача в прошедшем сезоне.
"Александрия" стартует в Лиге Европы сезона 2019/20 с группового этапа.
Напомним, по итогам прошедшего сезона "Александрия" распрощалась сразу с семью футболистами команды.