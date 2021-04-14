ALDE осуждает Россию за обострение ситуации на Донбассе, - Рудик

"Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE) осуждает обострение действий на Донбассе, спровоцированное Россией.
Об этом сообщила лидер партии "Голос" Кира Рудик в Facebook.
"Спасибо президенту ALDE Гансу ван Баалену за публичное заявление с требованием немедленно убрать российские войска с линии разграничения между Украиной и Россией", - написала Рудик.
По ее словам, цель обострения на Востоке вполне понятна европейским политикам. По словам президента ALDE, благодаря обострению ситуации президент Путин пытается поднять свой личный рейтинг перед парламентскими выборами в России осенью.
В то же время Рудик обращает внимание, что европейские коллеги поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают незаконную оккупацию Крыма и дестабилизацию на Востоке страны. Они также призывают всех европейских лидеров рассмотреть наложение на Россию новых санкций в случае отказа стабилизировать ситуацию.
"Европейские либералы полностью поддерживают народ Украины в его стремлении активизировать взаимодействие и интеграцию в Европейский союз и НАТО и повторяют слова президента США Джо Байдена в знак солидарности и поддержки борьбы Украины за сохранение своего территориального суверенитета против российской агрессии, которая продолжается",- говорится в заявлении.
Напомним, Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) - объединения европейских партий, основанное в 1993 году, включающая либеральные и либерально-демократические партии. ALDE насчитывает 70 партий из 45 стран Европы. Имеет политические группы в Европейском парламенте, ПАСЕ и Парламентской ассамблеи НАТО.
Партия "Голос" первой из парламентских партий Украины получила полное членство в ALDE. Соответствующее решение приняли представители либерал-демократических партий на заседании Совета объединения 18 ноября 2020 года.
Как ранее писало РБК-Украина, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о продолжающейся переброске Россией на территорию оккупированного Донбасса личного состава, оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества. Только за прошедшую неделю на Донбасс прибыло около 250 военных из РФ