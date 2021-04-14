ALDE осуждает Россию за обострение ситуации на Донбассе, - Рудик

"Спасибо президенту ALDE Гансу ван Баалену за публичное заявление с требованием немедленно убрать российские войска с линии разграничения между Украиной и Россией", - написала Рудик.

По ее словам, цель обострения на Востоке вполне понятна европейским политикам. По словам президента ALDE, благодаря обострению ситуации президент Путин пытается поднять свой личный рейтинг перед парламентскими выборами в России осенью.

В то же время Рудик обращает внимание, что европейские коллеги поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают незаконную оккупацию Крыма и дестабилизацию на Востоке страны. Они также призывают всех европейских лидеров рассмотреть наложение на Россию новых санкций в случае отказа стабилизировать ситуацию.

"Европейские либералы полностью поддерживают народ Украины в его стремлении активизировать взаимодействие и интеграцию в Европейский союз и НАТО и повторяют слова президента США Джо Байдена в знак солидарности и поддержки борьбы Украины за сохранение своего территориального суверенитета против российской агрессии, которая продолжается",- говорится в заявлении.