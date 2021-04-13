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Россия за неделю перебросила около 250 своих военных на Донбасс, - разведка

Новина українською → Донбасс, Вторник 13 апреля 2021 14:02
Россия за неделю перебросила около 250 своих военных на Донбасс, - разведка Фото: преимущественно на Донбасс отправились выходцы из дальневосточных регионов РФ (structure.mil.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация продолжает перебрасывать на территорию оккупированного Донбасса личный состав, оружие, боеприпасы, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества. Только за прошлую неделю на Донбасс прибыли около 250 военных из РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР отметили, что большинство военных, которые прибыли из России - это выходцы из дальневосточных регионов РФ. Также на оккупированную территорию Донбасса были завезены более 2 тысяч тонн горючего.

Кроме этого командование РФ повышает контроль хранения военного имущества. В частности, с середины апреля будут проводиться внезапные проверки наличия горюче-смазочных материалов.

Ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.

По данным Белого дома, Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.

Отметим, сегодня боевики сбросили гранаты на украинских военных. В результате один защитник погиб, еще двое - получили ранения.

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