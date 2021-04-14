ALDE засуджує Росію через загострення ситуації на Донбасі, - Рудик

"Альянс лібералів і демократів за Європу" (ALDE) засудив загострення дій на Донбасі, спровоковане Росією.
Про це повідомила лідер партії "Голос" Кіра Рудик у Facebook.
"Дякуємо президентові ALDE Гансу ван Баалену за публічну заяву з вимогою негайно забрати російські війська з лінії розмежування між Україною та Росією", - написала Рудик.
За її словами, мета загострення на Сході цілком зрозуміла європейським політикам. За словами президента ALDE, завдяки загостренню ситуації президент Путін намагається підняти свій особистий рейтинг перед парламентськими виборами в Росії восени.
Водночас Рудик звертає увагу, що європейські колеги підтримують територіальну цілісність України і засуджують незаконну окупацію Криму та дестабілізацію на Сході країни. Вони також закликають усіх європейських лідерів розглянути накладення на Росію нових санкцій у разі відмови стабілізувати ситуацію.
"Європейські ліберали повністю підтримують народ України в його прагненні активізувати взаємодію та інтеграцію до Європейського союзу та НАТО і повторюють слова президента США Джо Байдена на знак солідарності та підтримки боротьби України за збереження свого територіального суверенітету проти російської агресії, яка продовжується",- говориться у заяві.
Нагадаємо, Альянс лібералів і демократів за Європу (ALDE) - об'єднання європейських партій, заснована в 1993 році, що включає ліберальні й ліберально-демократичні партії. ALDE налічує 70 партій із 45 країн Європи. Має політичні групи в Європейському парламенті, ПАРЄ та Парламентській асамблеї НАТО.
Партія "Голос" першою з парламентських партій України отримала повне членство у ALDE. Відповідне рішення прийняли представники ліберал-демократичних партій на засіданні Ради об'єднання 18 листопада 2020 року.
Як раніше писало РБК-Україна, Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про триваючу перекидання Росією на територію окупованого Донбасу особового складу, зброї, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна. Тільки за минулий тиждень на Донбас прибуло близько 250 військових з РФ