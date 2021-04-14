ALDE засуджує Росію через загострення ситуації на Донбасі, - Рудик

"Дякуємо президентові ALDE Гансу ван Баалену за публічну заяву з вимогою негайно забрати російські війська з лінії розмежування між Україною та Росією", - написала Рудик.

За її словами, мета загострення на Сході цілком зрозуміла європейським політикам. За словами президента ALDE, завдяки загостренню ситуації президент Путін намагається підняти свій особистий рейтинг перед парламентськими виборами в Росії восени.

Водночас Рудик звертає увагу, що європейські колеги підтримують територіальну цілісність України і засуджують незаконну окупацію Криму та дестабілізацію на Сході країни. Вони також закликають усіх європейських лідерів розглянути накладення на Росію нових санкцій у разі відмови стабілізувати ситуацію.

"Європейські ліберали повністю підтримують народ України в його прагненні активізувати взаємодію та інтеграцію до Європейського союзу та НАТО і повторюють слова президента США Джо Байдена на знак солідарності та підтримки боротьби України за збереження свого територіального суверенітету проти російської агресії, яка продовжується",- говориться у заяві.