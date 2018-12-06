Албания заявила о поддержке Украине на всех международных площадках

Фото: встреча представителей МИД Украины и Абланії (МИД)

В первую очередь Албания обещает поддерживать Украину в ООН и ОБСЕ

Албания заявила, что готова поддерживать Украину на всех международных платформах, в первую очередь - в ООН и ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В частности, свою поддержку Украине от имени властей Албании заявила директор профильного департамента МИД Албании Мимоза Халими во время встречи с украинским коллегой Владимиром Шкуровым. Встреча состоялась 5 декабря 2018 в рамках политических украинско-албанских консультаций в столице страны - городе Тирана.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, в частности относительно начала деятельности двусторонней экономической комиссии...Албанская сторона подтвердила неизменность позиции относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в МИД.

Напомним, в октябре 2018 года страны-кандидаты на членство в Европейском союзе - Украина, Черногория, Албания и член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия присоединились к продлению санкций против России.

Отметим, 17 декабря на Генеральной ассамблее ООН Украина вынесет на голосование новую резолюцию о милитаризацию аннексированного Россией Крыма. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко отметил, что новая резолюция содержит более острые сигналы в адрес России, чем все предыдущие.