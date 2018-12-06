Албанія заявила про підтримку Україну на всіх міжнародних майданчиках

Фото: зустріч предстаників МЗС України та Абланії (МЗС)

У першу чергу Албанія обіцяє підтримувати Україну в ООН та ОБСЄ

Албанія заявила, що готова підтримувати Україну на всіх міжнародних платформах, у першу чергу - в ООН та ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, про свою підтримку Україні від імені влади Албанії заявила директор профільного департаменту МЗС Албанії Мімоза Халімі під час зустрічі із українським колегою Володимиром Шкуровим. Зустріч відбулась 5 грудня 2018 у рамках політичних українсько-албанських консультацій у столиці країні - місті Тирана.

"Сторони обмінялися думками щодо актуальних питань двосторонньої взаємодії, зокрема щодо започаткування діяльності двосторонньої економічної комісії...Албанська сторона підтвердила незмінність позиції щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України", - зазначили в МЗС.

Нагадаємо, у жовтні 2018 роки країни-кандидати на членство в Європейському союзі - Україна, Чорногорія, Албанія та член Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія приєдналися до продовження санкцій проти Росії.

Зазначимо, 17 грудня на Генеральній асамблеї ООН Україна винесе на голосування нову резолюцію про мілітаризацію Росією анексованого Криму. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко зазначив, що нова резолюція містить більш гострі сигнали на адресу Росії, ніж всі попередні.