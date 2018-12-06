Нова резолюція ООН щодо мілітаризації Криму Росією буде гострішою за всі попередні, - Єльченко

Фото: Володимир Єльченко (UN Photo/Evan Schneider)

Окремим країнам в ООН доведеться піти на відкриту конфронтацію із РФ задля підтримки резолюції, заявив Єльченко

Нова резолюція про мілітаризацію Росією анексованого Криму, яку Генеральна асамблея ООН розгляне 17 грудня, містить більш гострі сигнали на адресу Росії, ніж всі попередні. Про це заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, передає РБК-Україна із посиланням на "Укрінформ".

За словами Єльченка, Україна винесе на голосування резолюцію, яку підтримала група із 35 країн, котрі стали співавторами документа.

"Резолюція про мілітаризацію Криму, на відміну від резолюції про права людини у Криму, містить набагато більше гострих політичних сигналів на адресу Росії. Звісно, це робить позицію багатьох країн більш складною. Тут їм доведеться йти вже на явну конфронтацію з Російською Федерацією", - пояснив Єльченко.

Він пояснив, що співавторство країн, які вже підтримали цю резолюцію, свідчить про спільну відповідальність за ухвалення цього документа.

"Важливо, що ми маємо такий "горішок", "ядро" з понад тридцяти країн, які не просто співавтори цієї резолюції, а фактично несуть відповідальність за неї нарівні з нами. Вони працюватимуть з іншими країнами так само, як і ми. Я переконаний, що це дасть набагато кращий результат", - підкреслив Єльченко.

Нагадаємо, раніще Володимир Єльченко під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН з приводу російської атаки в Керченській протоці заявив, що Україна розраховує на посилення санкцій проти РФ.